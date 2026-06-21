【FIFAワールドカップ2026】チュニジア代表 0−4 日本代表（日本時間6月21日／モンテレイ・スタジアム）【映像】「弾丸ゴール」にチュニジアGKが激昂→唖然（実際の様子）日本のエースが放った理不尽な一撃は、相手の守護神を完全に絶望させた。FW上田綺世の弾丸ミドルシュートが決まった直後、チュニジア代表のGKアイメン・ダーメンが激昂し、その直後には唖然と立ち尽くす姿があった。日本代表は日本時間6月21日、FIFAワール