この記事をまとめると ■ガソリンスタンドは1994年に6万件あったが現在はその半分以下になっている ■背景には燃費のいいハイブリッド車が普及したことが挙げられる ■地下タンクの入れ替え工事に莫大な費用が掛かるのでそのときに廃業を選ぶ会社も多い ガソリンスタンドの閉店が相次ぐ背景 ガソリンスタンドの軒数は、バブル経済崩壊後の1994年に6万軒超となって以後、右肩下がりで減少を続け、2024年の実績では2万7000軒あまり