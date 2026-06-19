6月18日、「WEB女性自身」は、オンラインカジノの利用が発覚した元フジテレビアナウンサーの山本賢太氏がIR（インベスター・リレーションズ）を担当する部署に異動していたと報じられた。山本氏は、2025年7月に書類送検され、賭博罪で東京簡裁から罰金10万円の略式命令を受けていた。「山本氏は、2021年にフジテレビにアナウンサーとして入社し『ヤマケン』の愛称で、お昼の情報番組『ぽかぽか』などに出演していました。しかし