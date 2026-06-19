エスピナルは今季36試合に出場し打率.268をマーク強豪レイズ戦に3連勝したドジャースは18日（日本時間19日）、束の間のオフを迎えた。一方でこの日、サンディアゴ・エスピナル内野手がFAとなったことが球団公式サイトで公示された。チームを支えた万能内野手がマイナー降格を“拒否”して退団する形となり、米ファンからは「マジか……残念すぎる」などと悲しみの声が寄せられた。今季マイナー契約で入団したエスピナルは、ト