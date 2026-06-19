◆ウェスティン都ホテル京都「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」。スイーツは贅沢なピーチメルバやマンゴープリンなど7種ウェスティン都ホテル京都の「TEA LOUNGE MAYFAIR」で、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」を販売。国産の桃とトロピカルなマンゴーを主役に、桃色と黄金色の美しいコントラストがテーブルを彩る。桃2分の1個を使用したピーチメルバをはじめ、桃とマンゴーの魅力