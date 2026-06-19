ウェスティン都ホテル京都「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」。スイーツは贅沢なピーチメルバやマンゴープリンなど7種
◆ウェスティン都ホテル京都「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」。スイーツは贅沢なピーチメルバやマンゴープリンなど7種
ウェスティン都ホテル京都の「TEA LOUNGE MAYFAIR」で、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」を販売。
国産の桃とトロピカルなマンゴーを主役に、桃色と黄金色の美しいコントラストがテーブルを彩る。桃2分の1個を使用したピーチメルバをはじめ、桃とマンゴーの魅力を堪能できるスイーツ7種とセイボリーが勢揃い。この夏だけの特別な午後を楽しんで。
この記事の要約レポート
・ウェスティン都ホテル京都「TEA LOUNGE MAYFAIR」に、「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」が登場
・期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・別皿のピーチメルバには桃を2分の1個使用。ベリーソースで味変も楽しめる
・「桃とラズベリーのグラスデザート」や「マンゴーシュー」など、桃＆マンゴーのスイーツは7種類
・王道の「桃のショートケーキ」「マンゴープリン」のほか桃のスコーンも登場
・「マンゴーと夏野菜のキッシュ」「桃のガスパチョ」など夏らしいセイボリー
桃を2分の1個使った贅沢なピーチメルバにときめく
まず注目したいのは、別皿で用意される、桃を2分の1個使用した贅沢な桃のピーチメルバ。サクサクのクランチやクッキー生地に桃クリームを絞り、バニラアイス、フレッシュな桃、ベリーソースを重ねた特別な1品。
クランチとアイスの食感の違いや、ベリーソースによる味の変化など、最後まで飽きさせない多彩な楽しみ方が詰まっている。
夏の始まりを告げるみずみずしい桃と濃厚なマンゴーのスイーツ
涼やかな夏の始まりを告げる「桃とラズベリーのグラスデザート」は、角切りの桃ムースとラズベリーのジュレを桃のジュレで包んだ1品。ムースのなめらかさとジュレのぷるりとした食感の違いを楽しんで。
果肉と生クリームをたっぷり詰め、濃厚なマンゴークリームを絞った「マンゴーシュー」は、飾りのメレンゲのサクッとした食感がアクセント。
「桃とベリーのムース」は、優しい甘みの桃ムースの上に、ベリーの酸味と紅茶の風味が香る半球体のムースをオン。「マンゴーのダックワーズサンド」は、表面はかりっと、中はふわっとした生地に濃厚なマンゴークリームをたっぷりサンドしている。
さらに、桃の果肉と軽やかなムースをアーモンドクリームタルトにのせ、薄い桃ゼリーを重ねた、上品な味わいの「桃のシブースト」も。
素材の味をシンプルに味わうショートケーキや3層のプリン
あえてシンプルな構成にこだわった「桃のショートケーキ」は、桃本来のストレートな甘みと、ほのかに桃の香りをまとわせた生クリームで素材の味を存分に楽しめる1皿。
「マンゴープリン」は、ココナッツムース、マンゴープリン、オレンジマンゴージュレの3層仕立て。マンゴーとココナッツのトロピカルなマリアージュに、さっぱりとしたジュレが爽やかな後味を残す。
スコーンはプレーンと桃の2種類を用意。クロテッドクリームと自家製マンゴージャムを添えて召し上がれ。
夏野菜とフルーツが織りなす爽やかで繊細なセイボリー
桃やマンゴー、夏野菜を使ったセイボリーも夏らしさ満点。
「マンゴーと夏野菜のキッシュ」は、トマト、ナス、マンゴーをチーズとともに焼き上げた、しっかりとした味わいの1品。
桃とトマトを合わせた冷製スープに、生ハムのほどよい塩気がアクセントを加える「桃のガスパチョ」や、ピクルスの酸味で口を爽やかにリフレッシュしてくれる「ピクルスとトマトのサンドイッチ」もラインナップ。
さらに、野菜のブイヨンにパプリカを散らし、ズッキーニで巻いた繊細な「夏野菜のジュレ」が、素材の甘みと軽やかな味わいで涼を運んでくれる。
陽射しきらめく夏の京都で、この季節だけの特別な午後を満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都で感じる街中リゾート。古都に佇む優雅なホテルで贅沢なひとときを
古都の街並みが美しい、東山に佇むウェスティン都ホテル京都。2階へ上がると吹き抜けに面して開放感のある「TEA LOUNGE MAYFAIR」にたどり着く。英国発の高級紅茶ブランド「JING TEA」とともに、季節のフルーツを贅沢に使用したケーキやパフェなどを楽しめる。ハイクオリティなアフタヌーンを過ごして。
ウェスティン都ホテル京都の「TEA LOUNGE MAYFAIR」で、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」を販売。
国産の桃とトロピカルなマンゴーを主役に、桃色と黄金色の美しいコントラストがテーブルを彩る。桃2分の1個を使用したピーチメルバをはじめ、桃とマンゴーの魅力を堪能できるスイーツ7種とセイボリーが勢揃い。この夏だけの特別な午後を楽しんで。
・ウェスティン都ホテル京都「TEA LOUNGE MAYFAIR」に、「桃とマンゴーのアフタヌーンティー」が登場
・期間は、2026年7月1日（水）から8月31日（月）まで
・別皿のピーチメルバには桃を2分の1個使用。ベリーソースで味変も楽しめる
・「桃とラズベリーのグラスデザート」や「マンゴーシュー」など、桃＆マンゴーのスイーツは7種類
・王道の「桃のショートケーキ」「マンゴープリン」のほか桃のスコーンも登場
・「マンゴーと夏野菜のキッシュ」「桃のガスパチョ」など夏らしいセイボリー
桃を2分の1個使った贅沢なピーチメルバにときめく
まず注目したいのは、別皿で用意される、桃を2分の1個使用した贅沢な桃のピーチメルバ。サクサクのクランチやクッキー生地に桃クリームを絞り、バニラアイス、フレッシュな桃、ベリーソースを重ねた特別な1品。
クランチとアイスの食感の違いや、ベリーソースによる味の変化など、最後まで飽きさせない多彩な楽しみ方が詰まっている。
夏の始まりを告げるみずみずしい桃と濃厚なマンゴーのスイーツ
涼やかな夏の始まりを告げる「桃とラズベリーのグラスデザート」は、角切りの桃ムースとラズベリーのジュレを桃のジュレで包んだ1品。ムースのなめらかさとジュレのぷるりとした食感の違いを楽しんで。
果肉と生クリームをたっぷり詰め、濃厚なマンゴークリームを絞った「マンゴーシュー」は、飾りのメレンゲのサクッとした食感がアクセント。
「桃とベリーのムース」は、優しい甘みの桃ムースの上に、ベリーの酸味と紅茶の風味が香る半球体のムースをオン。「マンゴーのダックワーズサンド」は、表面はかりっと、中はふわっとした生地に濃厚なマンゴークリームをたっぷりサンドしている。
さらに、桃の果肉と軽やかなムースをアーモンドクリームタルトにのせ、薄い桃ゼリーを重ねた、上品な味わいの「桃のシブースト」も。
素材の味をシンプルに味わうショートケーキや3層のプリン
あえてシンプルな構成にこだわった「桃のショートケーキ」は、桃本来のストレートな甘みと、ほのかに桃の香りをまとわせた生クリームで素材の味を存分に楽しめる1皿。
「マンゴープリン」は、ココナッツムース、マンゴープリン、オレンジマンゴージュレの3層仕立て。マンゴーとココナッツのトロピカルなマリアージュに、さっぱりとしたジュレが爽やかな後味を残す。
スコーンはプレーンと桃の2種類を用意。クロテッドクリームと自家製マンゴージャムを添えて召し上がれ。
夏野菜とフルーツが織りなす爽やかで繊細なセイボリー
桃やマンゴー、夏野菜を使ったセイボリーも夏らしさ満点。
「マンゴーと夏野菜のキッシュ」は、トマト、ナス、マンゴーをチーズとともに焼き上げた、しっかりとした味わいの1品。
桃とトマトを合わせた冷製スープに、生ハムのほどよい塩気がアクセントを加える「桃のガスパチョ」や、ピクルスの酸味で口を爽やかにリフレッシュしてくれる「ピクルスとトマトのサンドイッチ」もラインナップ。
さらに、野菜のブイヨンにパプリカを散らし、ズッキーニで巻いた繊細な「夏野菜のジュレ」が、素材の甘みと軽やかな味わいで涼を運んでくれる。
陽射しきらめく夏の京都で、この季節だけの特別な午後を満喫して。
◆アフタヌーンティーの会場は？
京都で感じる街中リゾート。古都に佇む優雅なホテルで贅沢なひとときを
古都の街並みが美しい、東山に佇むウェスティン都ホテル京都。2階へ上がると吹き抜けに面して開放感のある「TEA LOUNGE MAYFAIR」にたどり着く。英国発の高級紅茶ブランド「JING TEA」とともに、季節のフルーツを贅沢に使用したケーキやパフェなどを楽しめる。ハイクオリティなアフタヌーンを過ごして。