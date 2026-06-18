アルビレックス新潟シンガポールは17日、FW中埜信吾がオーストリア1部のSCRアルタッハへ完全移籍することを発表した。シンガポールで得点を量産した若きストライカーが、欧州の舞台へ活躍の場を移すこととなった。現在21歳の中埜は、佐野日本大学高校やアメリカのエル・カミノ・カレッジを経て、2024年にアルビレックス新潟シンガポールへ加入した。加入初年度から高い得点能力を発揮すると、その勢いはシーズンを通じて衰えること