来月（7月）供用が始まる高松自動車道の「観音寺スマートIC（インターチェンジ）」が報道陣に公開されました。 【写真を見る】高松自動車道 “観音寺スマートIC” 7月4日午後3時に供用開始豪雨などで浸水したときの緊急輸送路にも【香川】 約67億円をかけて整備 高松自動車道観音寺スマートICは、香川県観音寺市古川町の4万3,000平方メートルの敷地に、NEXCO西日本と観音寺市が約67億円をかけ
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