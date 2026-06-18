来月（7月）供用が始まる高松自動車道の「観音寺スマートIC（インターチェンジ）」が報道陣に公開されました。 【写真を見る】高松自動車道 “観音寺スマートIC” 7月4日午後3時に供用開始豪雨などで浸水したときの緊急輸送路にも【香川】 約67億円をかけて整備 高松自動車道観音寺スマートICは、香川県観音寺市古川町の4万3,000平方メートルの敷地に、NEXCO西日本と観音寺市が約67億円をかけ