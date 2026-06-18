6月17日、テレビ朝日の下平さやかアナウンサーが7月1日付けでアナウンス担当部長に昇進することが明らかになった。「下平アナは早稲田大学卒業後、1995年にテレビ朝日に入社。音楽番組『ミュージックステーション』のサブ司会などを務めました。2007年から2010年にかけては平日朝の情報番組『やじうまプラス』のMCを、さらに高田純次さんの『じゅん散歩』のナレーションも長らく務めています。バラエティ番組にはあまり出演せ