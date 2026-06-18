＜全米オープン事前情報◇17日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞今大会の舞台は超難度のグリーンを誇るリンクス、シネコックヒルズGC。開幕前日に公式会見に臨んだチーフ・チャンピオンシップ委員長のジョン・ボーデンハマー氏が、ラウンド中にグリーンへの“散水”を実施することを明らかにした。【写真】前代未聞…“故意打ち”で記者に詰め寄られるミケルソン初日の木曜日は午前10時頃から風が