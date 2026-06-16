6月15日、お笑いコンビ・エルフの荒川がXを更新。自身への容姿批判投稿に反応したものの、引用元の投稿が一般ユーザーのものだったため、その対応をめぐり物議を醸している。ことの発端は、一般人Xユーザーによる《てかずっと思ってたんだけどギャルを売りにしてる（笑）のになんで髪はボサボサでエクステは巻けてなくてネイルはつけ爪でつけ爪ですら全部の指付いてなくて肌もメイクも汚いんだろう?》といった書き込みだった。