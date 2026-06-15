6月13日、モデルで女優の「めるる」こと生見愛瑠（ぬくみめる）がInstagramを更新し、6月11日より配信が開始されたNetflixドラマ『喧嘩独学』のオフショットを公開した。投稿された写真には、ピンクのキャップにミントグリーンとピンクのウェイトレスの衣装を着用。《いつもポテトのいい香りがしてお腹が空いてました雨に降られたり喧嘩を見守ったり色々初挑戦が沢山でした是非全6話。ご覧ください》と、『喧嘩独学』の視聴