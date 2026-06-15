6月14日、YouTuber はじめしゃちょーが、自身のYouTubeチャンネルを更新し、0歳の娘が救急搬送されていたことを明かした。動画内で、体調不良で苦しむ映像を公開し、物議を醸している。はじめしゃちょーは、2025年8月に一般女性と結婚し、2026年元日に長女が生まれたことを発表している。今回、「娘が救急車で緊急搬送されました」という衝撃的なタイトルの動画を投稿した。「ゴールデンウイーク中、娘の様子がおかしく、体温