2026年5月24日、大阪の吹田市にある万博記念公園にて、ハンブレッダーズによる主催フェス「GALAXY PARK in EXPO」が開催された。昨年10月に大阪城ホールで行われた1回目を経て、今回はムツムロ アキラ（Vo.Gt）の故郷でもある吹田市での開催となった通称・ギャラパー。ムツムロは2020年10月に同会場で行われたイベントで「いつかここで主催のフェスをします！」と宣言しており、5年半越しの夢が叶った形となった。「一緒によくここ