「銭湯やサウナでグラビアを撮るのが夢でした」こう語るのは、声優やDJとして活動するつんこ。ロケ地である墨田区・黄金湯は、彼女がプライベートでよく通う場所だ。サウナにはまり、「サウナ・スパ健康アドバイザー」などの認定資格を、今年になって2つも取得したという。「運動は苦手なのですが、サウナで汗をかくのは好き。あと、私は常日ごろ何もしていないと考え事を延々としちゃうタイプ。サウナでは何も考えずに、整うこ