芸能生活20周年を迎える佐々木希が、10年ぶりとなるカレンダーを発売する。「目が合いすぎる」をコンセプトにした日めくり形式。さまざまなシチュエーションで彼女の表情が収められている。カレンダー発売への思いを彼女は次のようにコメントしている。「今回は『佐々木希と目が合いすぎる』という、ユニークなコンセプトで撮影をしました。毎日ページをめくるたびに、ふと目が合って、少しでも身近に感じていただけたら嬉しい