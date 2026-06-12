6月12日、俳優の松山ケンイチがXを更新。《【喫茶店主に転職しました】》と題し、《この度喫茶店を開業致しましたコーヒーも約5年前から一滴一滴丁寧に淹れる職人の域に達する為に日々修行をしたと思いながら淹れています》と、2026年7月から始まるドラマ『Tシャツが乾くまで』（TBS系）に出演することを発表した。番宣とともにコーヒーを淹れている写真をアップした松山に対して、《大忙しすぎる！絶対見ます！楽しみです！》