6月11日、7人組アイドルグループ「なにわ男子」長尾謙杜と元「E-girls」稲垣莉生が、『FRIDAYデジタル』で一夜を過ごしたことを報じられた。短期間で女性関係が話題にあがる長尾だが、ファンの間ではグループの “人気メンバー” が気遣われているようだ。長尾と稲垣の関係は、6月7日の『文春オンライン』でも伝えられていた。「2人は2025年の冬ごろ交際に発展したとされ、5月31日にMUFGスタジアム（国立競技場）でおこなわれ