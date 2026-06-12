6月11日、元プロボクサーで俳優、タレントとして活躍したガッツ石松さんが、2日に肺炎のため亡くなっていたことを所属事務所が公表した。76歳だった。ガッツさんといえば、バラエティ番組などで見せる “天然ボケ” のキャラクターで知られた。『エンタの神様』（日本テレビ系）では、お笑い芸人のはなわがガッツさんを取り上げて話題となった。ガッツさんの訃報を受け、はなわはXを更新。《僕にとってガッツさんは、芸能界の