改良に伴いグレードを一本化三菱は1トンピックアップトラック「トライトン」に一部改良を施し、2026年2月19日より発売を開始しました。今回の改良について、改めて解説しましょう。三菱の1トンピックアップトラックは、1978年に「フォルテ」として誕生して以来、「ストラーダ」、「トライトン」と名を変えながら約45年以上の歴史を紡いできました。【画像】超カッコいい！ これが三菱の“スゴい”四輪駆動車です！ 画像で見る