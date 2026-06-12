6月11日、今年2月に大麻所持とコカイン使用で逮捕、起訴された音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）こと西宮佑騎被告に東京地裁が拘禁刑2年、執行猶予4年の判決を出した。「長めの執行猶予がついた有罪判決となります。理由として本人が反省していること、薬物依存から脱却するため医療機関に通院していること、前科・前歴がないこと、母親やマネージャーが定期的に携帯電話の履歴チェックをするなどの監督