山形花笠まつりの開催まで2か月を切る中、山形市では今、祭りで使われるかさの飾り付けが進んでいます。飯豊町で作られたかさのほか、ベトナム産のかさへの飾りつけも進んでいます。山形市で花笠の製造・販売を手掛ける尚美堂です。こちらで行われているのはかさに花や鈴を飾り付ける仕上げの工程です。5つの花飾りと2つの鈴を付けた後中央に花を飾り付けて完成です。尚美堂「カレンダーとにらめっこ。7月は佳境に入る」「お