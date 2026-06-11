19歳の少年を刃物で脅し、ネックレスを奪ったうえ、「300万円払え」などと言って車に監禁したなどとして、20歳の男と少年2人が逮捕されました。警視庁によりますと、荒井秀斗容疑者（20）と少年2人は去年、東京・東久留米市の路上で19歳の少年に刃物を突きつけ、時価49万円相当のネックレスを奪ったうえ、車に監禁して「300万円払え」などと脅した疑いなどがもたれています。3人と被害者の少年は、それぞれが所属するグループ同士