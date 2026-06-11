（記者）「県内でも増え続けている空き家。こちらの家も10年以上、人が住んでいない状態が続いています」破れてしまっている網戸やさびてしまった水回り、室内にまで植物が入り込んでしまっている様子も…。今、全国には約900万戸もの空き家があり、その割合は13.6％と,いまや7件に1件が空き家という状況です。さらに静岡県内では約30万戸と、その割合は16.7％と、全国平均よりも深刻な状況です。家は、人が住まなくなると急激に傷