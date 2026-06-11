ハウス食品グループ本社株式会社は、1996年に開始した食育活動「はじめてクッキング」教室が30周年を迎えたことを機に、新企業CM「つくろう、未来の笑顔。」＜「はじめてクッキング」教室30年の想い＞篇を６月12日（金）より全国で放送開始する。「はじめてクッキング」教室は、“自分で作って食べる”体験を通じて食への興味を 広げてほしいという願いから全国の幼稚園・保育所・認定こども園の子どもを対象に展開している次世代