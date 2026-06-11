「はじめてクッキング」教室、30周年の節目に新企業CM放映
ハウス食品グループ本社株式会社は、1996年に開始した食育活動「はじめてクッキング」教室が30周年を迎えたことを機に、新企業CM「つくろう、未来の笑顔。」＜「はじめてクッキング」教室30年の想い＞篇を６月12日（金）より全国で放送開始する。
「はじめてクッキング」教室は、“自分で作って食べる”体験を通じて食への興味を 広げてほしいという願いから全国の幼稚園・保育所・認定こども園の子どもを対象に展開している次世代の健やかな成長を支える食育活動。この活動には、ハウス食品グループが「バーモントカレー」やオリジナルの指導・解説パンフレット、レシピ等をパッケージ化した「教室セット」を提供。カレーライスは子どもが大好きな国民食にして、様々な具材とその栄養を一緒に摂れるほか、野菜を切る、食材を炒める、ルウを入れて煮込むといった調理の一連の基本を１つのメニューで体験可能。また、調理が簡単で年齢に応じた役割分担がしやすいため、自信や考える力を育み将来に向けた生きる力を高める機会として教育現場からも評価されている。1996年の開始以降、これまでに延べ約1,135 万人の子どもたちが体験しており、2026年度も全国約4,000 の園での実施を予定している。
６月12日（金）より放送されるCMでは、30年続けてきた本活動ならではの価値である世代を跨いだ活動の広がりや親子の幸福感あふれる時間を表現。また、1996年の開始当初から自園で毎年実施し、園児を見守り続けてきたおおやけこども園の園長・山手重信先生も出演しており、実際の食材に触れ、香りや感触を五感で感じながら学ぶことが子どもたちの成長においてのような糧になってきたか、長年の現場視点に基づきメッセージを伝える。
また、今回は活動30年の歩みをデータとともに振り返る特別動画「30 年分の『はじめて』」篇も公開。こちらは、子どもたちの成長と未来につながる本活動ならではの価値を伝えるドキュメンタリー映像となっている。
なお、2024年、小学校への入学をひかえる子どもを持つ全国の保護者のうち、子どもの初めての料理に立ち会い、子どもと一緒に料理をしたことがある保護者1,000人を対象に「子どもの初めての料理体験」に関する調査を実施したところ、子供が初めて料理をした平均年齢は「3.97 歳」。保護者自身が子どもの頃に経験した平均年齢「4.87歳」と比較して約１年早く料理体験をしている。
そして、子供世代が初めて作った料理のトップ３は、１位「おにぎり」（16.8％）、２位「（食事としての）ホットケーキ」（9.6％）、３位「カレー」（9.3％）。保護者世代も１位「おにぎり」、３位「カレー」で両者時代を跨いで定番メニューとして選ばれ続けている。加えて、初めての料理に「カレー」を選んだ保護者に手伝ってもらった工程を聞いたところ「食材を包丁で切る（子ども用含む）」（53.8％）が最多。「食材の皮をむく」（45.2％）と回答した人も多く、より高度な工程を手伝ってもらう傾向が見られた。
さらに、自分で作った料理を食べた際、子どもの 94.9％が「いつもより美味しいと思った」。また、91.4％が「自分は料理をできるようになったんだと思った」と肯定的な成功体験を獲得し、90.9％が「ほかの料理も作ってみたいと思った」と回答。一方、保護者が期待する子ども自身の成長料理を通じて身に付くと思うこととしては、「食べ物に関する興味・関心（75.3％）」などの食に関することに加え、約半数が「自分で考える力（46.8％）」を挙げ、約４割が「自分への自信・肯定感の醸成（42.7％）」や「生きる力・生活力（39.6％）」を挙げており、子ども自身の成長も期待していることがわかった。
「はじめてクッキング」教室は、“自分で作って食べる”体験を通じて食への興味を 広げてほしいという願いから全国の幼稚園・保育所・認定こども園の子どもを対象に展開している次世代の健やかな成長を支える食育活動。この活動には、ハウス食品グループが「バーモントカレー」やオリジナルの指導・解説パンフレット、レシピ等をパッケージ化した「教室セット」を提供。カレーライスは子どもが大好きな国民食にして、様々な具材とその栄養を一緒に摂れるほか、野菜を切る、食材を炒める、ルウを入れて煮込むといった調理の一連の基本を１つのメニューで体験可能。また、調理が簡単で年齢に応じた役割分担がしやすいため、自信や考える力を育み将来に向けた生きる力を高める機会として教育現場からも評価されている。1996年の開始以降、これまでに延べ約1,135 万人の子どもたちが体験しており、2026年度も全国約4,000 の園での実施を予定している。
６月12日（金）より放送されるCMでは、30年続けてきた本活動ならではの価値である世代を跨いだ活動の広がりや親子の幸福感あふれる時間を表現。また、1996年の開始当初から自園で毎年実施し、園児を見守り続けてきたおおやけこども園の園長・山手重信先生も出演しており、実際の食材に触れ、香りや感触を五感で感じながら学ぶことが子どもたちの成長においてのような糧になってきたか、長年の現場視点に基づきメッセージを伝える。
また、今回は活動30年の歩みをデータとともに振り返る特別動画「30 年分の『はじめて』」篇も公開。こちらは、子どもたちの成長と未来につながる本活動ならではの価値を伝えるドキュメンタリー映像となっている。
なお、2024年、小学校への入学をひかえる子どもを持つ全国の保護者のうち、子どもの初めての料理に立ち会い、子どもと一緒に料理をしたことがある保護者1,000人を対象に「子どもの初めての料理体験」に関する調査を実施したところ、子供が初めて料理をした平均年齢は「3.97 歳」。保護者自身が子どもの頃に経験した平均年齢「4.87歳」と比較して約１年早く料理体験をしている。
そして、子供世代が初めて作った料理のトップ３は、１位「おにぎり」（16.8％）、２位「（食事としての）ホットケーキ」（9.6％）、３位「カレー」（9.3％）。保護者世代も１位「おにぎり」、３位「カレー」で両者時代を跨いで定番メニューとして選ばれ続けている。加えて、初めての料理に「カレー」を選んだ保護者に手伝ってもらった工程を聞いたところ「食材を包丁で切る（子ども用含む）」（53.8％）が最多。「食材の皮をむく」（45.2％）と回答した人も多く、より高度な工程を手伝ってもらう傾向が見られた。
さらに、自分で作った料理を食べた際、子どもの 94.9％が「いつもより美味しいと思った」。また、91.4％が「自分は料理をできるようになったんだと思った」と肯定的な成功体験を獲得し、90.9％が「ほかの料理も作ってみたいと思った」と回答。一方、保護者が期待する子ども自身の成長料理を通じて身に付くと思うこととしては、「食べ物に関する興味・関心（75.3％）」などの食に関することに加え、約半数が「自分で考える力（46.8％）」を挙げ、約４割が「自分への自信・肯定感の醸成（42.7％）」や「生きる力・生活力（39.6％）」を挙げており、子ども自身の成長も期待していることがわかった。