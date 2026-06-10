6月9日に放送された『開運!なんでも鑑定団』（テレビ東京系）が話題となっている。この日、まず視聴者を驚かせたのは、歌手の島谷ひとみが所有する「九谷焼の花瓶」。1876年の米フィラデルフィア万博に出品された逸品で、評価額は250万円。続いて、愛媛県在住の男性が持参したのは、エレキギター「ギブソン・レスポール」。レスポールの初年度、1952年に製造されたもので、評価額は800万円。そして番組最後に登場したのが、豊