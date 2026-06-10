「秋場悠里」名義でアニメ「ライブレボルト」野田ここみ役や「温泉むすめ」蔵王巴役などで知られる声優の秋場ゆりが10日までにXを更新。当面の間、活動を休止すると報告した。秋場は19日から東京・新宿シアターモリエールで上演されるフェアリーテイルリーディングライブ「リーディング＆ダンス公演〜ダーティー・クラウズ’26〜」に出演予定だったが、「この度、度重なる心身の不調によりダーティー・クラウズ26を降板させていた