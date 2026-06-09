7日の安田記念を制した武豊（57）のJRA通算獲得賞金は、1004億9305万1500円（付加賞含む）であることが9日、分かった。JRA広報によると、4月26日のG2マイラーズCをアドマイヤズーム（牡4＝友道）で勝利後に1000億円の大台を突破。先週の安田記念でJRA・G185勝目をマークし、さらに獲得賞金を伸ばしている。武豊は1987年のデビューから、先週終了時点のJRA通算成績は25730戦4659勝、重賞は370勝（うちG1・85勝）。キャリア40