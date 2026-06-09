2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が６日、オフィシャルブログを更新。５月31日に悪性リンパ腫のため 92歳で亡くなった歌手の菅原洋一さんへの追悼の思いをつづった。 この日、「悲しいお知らせ」と題してブログを更新した美川は、「先日、菅原洋一さんがお亡くなりになったと悲しいお知らせが届きました」とつづり、「いつも会うと笑顔でとても穏やかな方で 大好きな人