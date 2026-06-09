2025年11月にパーキンソン病を公表し、「しぶとく生きる」をモットーにしている歌手の美川憲一が６日、オフィシャルブログを更新。５月31日に悪性リンパ腫のため 92歳で亡くなった歌手の菅原洋一さんへの追悼の思いをつづった。



この日、「悲しいお知らせ」と題してブログを更新した美川は、「先日、菅原洋一さんがお亡くなりになったと悲しいお知らせが届きました」とつづり、「いつも会うと笑顔でとても穏やかな方で 大好きな人だったわ」と菅原さんとの思い出を振り返りながら、その人柄を偲んだ。



また、「生涯現役を貫いた菅原洋一さん 私も生涯現役を目標に しぶとく しぶとく 歌いつづけるわ」と決意を新たにし、鮮やかな赤を基調とした華やかな衣装姿の美川と、白いタキシード姿の菅原さんが並んでほほ笑むツーショットを公開。



「菅原洋一さん 天国でも歌いつづけてください」と追悼の言葉を送り、ブログを締めくくった。