元WBAフライ級王者で倉敷守安ジム所属のユーリ阿久井政悟選手が世界2階級制覇に向け、おととい（6日）初めてスーパーフライ級の試合に挑みました。 フライ級に続き、スーパーフライ級での世界王座を見据えノンタイトル10回戦に臨んだ阿久井選手。フィリピンの国内ランカーローリンツ・ビアソン選手に序盤からプレッシャーをかけながら右ストレートやワンツーをヒッ