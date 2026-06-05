6月は「ジューンブライド」の時期に該当します。これは「6月に結婚する花嫁は幸せになれる」という言い伝えによるもので、この時期に結婚式を挙げるカップルは多いといわれています。【画像】知らないと危ない！これが、個人情報を守るための「4つの対策」です！ところで、スマホをかざすだけで、フォトアルバムにアクセスできるのが二次元コードです。結婚式の写真共有手段として、今やすっかり定番となりました。しかし、