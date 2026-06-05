【122話】 6月5日 公開 122話「時間浪費の話」を読む 【拡大画像へ】 竹書房は6月5日、竹コミ！にて斎創氏によるマンガ「うちの会社の小さい先輩の話」122話「時間浪費の話」を公開した。 122話では、千夏が帰宅後の時間をネットサーフィンで無為に過ごしてしまうと皆に相談する。中々解決策が挙がらない中、千尋が提案したのは……。 竹コミ「うちの会社の小さい先輩の話」のペ