15071226_615【漫画】本編を読む→「急用で駅の改札を出たい」と話すお客だが…？駅の改札口で繰り広げられる、利用客と駅員の静かな攻防。悪気がないのか、あるいは故意なのか、駅員には一瞬で見抜かれてしまう「しょうもない嘘」をつく人がいる。2026年6月現在、SNS上で「駅員の苦労がリアルに伝わってくる」「履歴を見れば一発でわかるのに」と大きな反響を呼んでいるのが、元駅員の漫画家・ザバック(@theback_blog)さんの実録