¡Ú¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¡Ö¥¹ー¥Ñー ¥Þ¥ê¥ª ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¡Û 7·î16Æü È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§9,900±ß¤Ê¤É ¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤Ï¡¢Ç¤Å·Æ²¤Î¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥·¥êー¥º¤È¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡Ö¥¹ー¥Ñー ¥Þ¥ê¥ª ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤ò7·î16Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤ÏÂç¿Í¸þ¤±¥µ¥¤¥º¤¬9,900±ß¤Ê¤É¡£ ËÜ¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¥¯¥í¥Ã¥¯¥¹¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¡Ö¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ê¥ª¡×¥¹¥¿¥¤