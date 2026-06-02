2019年撮影 岡山県美作市は1日、4月から休館している「作東バレンタインホテル」の建物を民間事業者に売却する方針を明らかにしました。 市によりますと、作東バレンタインホテルは、旧作東町が整備して1997年に開業しました。2026年3月末までは指定管理が行われていましたが、新型コロナ禍で婚礼需要が低下。2025年秋からの管理者募集が不調に終わり、4月から休館していました。 3月に指定管理者の再募集と建物取得を希