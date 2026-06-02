タレントの辻希美が5月31日と6月1日に自身のアメブロを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの初水遊びや、暑い中での弁当作りについてつづった。31日のブログで辻は「プールしたょ」と報告し「夢は初水遊び」と、プールで遊ぶ夢空ちゃんの写真を公開。夢空ちゃんは「夢中になって遊んで」昼寝をしたといい、三男・幸空（こあ）くんについては「コアは夕方までずーっと入って遊んでました！！」とその様子を明かした。また、夕食には