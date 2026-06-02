生理の痛みや症状は人によって異なり、生理日に就業が著しく困難な場合は「生理休暇」が取れるようになっているが、これを逆手に取って仮病で使う派遣スタッフがいた。今回紹介する話は、ちょっと都合が悪くなると「生理になったので帰ります」と言い出す派遣スタッフに天誅が下った話である。【漫画】本編を読むまたもや仮病作戦を発動！「生理になったので早退します」。その日も彼女は生理を仮病で使い始めた。実はこれが初めて