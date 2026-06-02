楽しげに集う仲良し４人姉弟。そんな彼らの秘密とは…!?【漫画】本編を読む「いい？約束だよ。このことは私たち姉弟だけの秘密なの」--。埼玉県北部の町で暮らす和合家の4人姉弟。彼らには、5年前から共有している“ある秘密”があった。前半はテンポのよい姉弟コメディとして進みながら、後半で空気が一変する作品『和合家ごっこ』に、「まさかの展開」「読み終えて震えた」といった声が続出している。■和合家は個性の大渋滞！和