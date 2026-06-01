台風6号が沖縄の南を発達しながら北上しています。強い勢力で沖縄本島から奄美大島にかなり接近し、その後、進路を次第に東よりに変える見込みです。3日にかけて暴風域を伴ったまま西日本の南海上から東日本の海上を、陸地に接近して通過する予報です。南西諸島では2日にかけて、西日本では2日から3日にかけて、東日本太平洋側では3日に、暴風、うねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してくだ