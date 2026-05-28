OpenAIは2026年5月27日、選挙に関する誤情報やAI生成ディープフェイクへの対策として、選挙情報の提供、選挙関連システムのサイバー防御、AI生成コンテンツの透明性向上を進めると発表しました。Election information and safeguards in 2026 | OpenAIhttps://openai.com/index/election-safeguards-2026/生成AIの普及により、投票方法や開票結果をチャットボットに尋ねる人が増えています。一方で、候補者の発言を偽るAI生成動画