新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、５月24日（日）夜８時より、稲垣吾郎、草〓剛、香取慎吾の３人による番組『ななにー 地下ABEMA』の#119を無料放送。放送終了後より無料見逃し配信を開始した。#119は、「SNSで話題沸騰！激変請負人！奇跡の美容師大集合SP 第２弾」と題し、今回もSNSで大バズり中の凄腕美容師たちと彼らのカットによって人生が激変した人々がスタジオに大集合。驚きのビフォーアフターとその裏側を大公開