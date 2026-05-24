世の中には健康に関する情報が、あふれかえっています。何を食べるべきか、何を食べてはいけないかといった栄養や食事に関することから、運動や睡眠、サプリメントまで、ネットで検索すれば多くの健康法が出てきます。動画サイトを見ると、カリスマのような健康法の提唱者が何人もいます。【比較】日本とスウェーデンの差が衝撃的！医療サービスを“月1回以上”利用する高齢者の割合を比べてみたただし、よく見ると、世にあ