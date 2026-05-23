休日に冷蔵庫の手入れをする人は多いと思います。その際、油汚れが落ちるからと強力な洗剤を使っていませんか。手入れ時に使用してはいけない洗剤について、東芝ライフスタイルが公式Xアカウントや公式サイトで紹介しています。【要注意】「えっ…知らなかった」これが「冷蔵庫」の手入れに使ってはいけない“洗剤”です！同社は「冷蔵庫のお手入れに適しているのはどの洗剤？（1）〜（3）から選んでお答えください！」と投