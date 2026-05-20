きょう20日（水）は、西日本から東日本では夕方以降雨が降り出すでしょう。北日本も午後は雲が広がりやすく、所によりにわか雨がありそうです。これから外出する方は、今晴れていても折り畳み傘を持っていくと良いでしょう。あす21日（木）は、雨の範囲が広がり九州から東北にかけての広い範囲で雨が降るでしょう。特に西日本から東日本では、雷を伴って激しい雨の降る所もありそうです。北海道は多少雲が広がるものの、晴れ間があ