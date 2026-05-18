2024年以降に新NISAを始めた人は多いと思いますが、お金がどのように増えていくのかよく分からず、何となく預けていませんか。新NISAの運用で最も重要視すべきなのが「複利」という仕組みです。これを理解しているかどうかで、10年後、20年後の資産額には数百万単位の差がつくこともあります。複利の仕組みや、複利を殺してしまうNG行為などについて、資産運用の支援事業を行う、Financial DC Japan社長の岩崎陽介さんに聞きまし