首の後ろにある洋服のタグが皮膚に触れ、チクチクして困ったことはありませんか。ただ、はさみでタグを切ろうとすると、衣服に穴が開いてしまうこともあります。タグを切らずに皮膚のチクチクを解決する方法について、ポニークリーニングの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【便利】「えっ…知らなかった」これが服のタグを切らずにチクチクを解消する“裏技”です！公式アカウントは「タグのチクチク、切るし