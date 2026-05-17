カルビーが5月12日、ポテトチップスやかっぱえびせんなど計14商品の包装について、カラー刷りから白黒に変えることを発表しました。「中東情勢の緊迫化に伴う一部原材料の調達不安定化」が理由だと説明しています。【豆知識】「えっ…ポテチだけじゃない！？」これが原材料不足で「パッケージ」デザインが変更される商品です！日清製粉ウェルナも「マ・マー スパゲティ」を1食分ずつ束ねるテープについて、ゆで時間を記して