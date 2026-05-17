「名字由来net」などを運営する「リクスタ」（千葉県市川市）が、「『五』のつく名字ランキングベスト30」を発表しています。【1〜30位】えっ！五百城、五日市は何位？衝撃のランキング結果を見る！ランキングは、「名字由来net」ウェブ、アプリの名字データベースから、実世帯が確認できる名字のみを集計。「五」の字を含む名字を対象とし、ランキングを作成しています。3位は「五島（ごとう）」でした。全国人数は約1万2